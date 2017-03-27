Георгий Черданцев: Без свободной конкуренции с иностранцами российские игроки не будут прогрессировать
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.
«Выросло поколение лимита на легионеров. Он вредит нашим футболистам. Без свободной конкуренции с иностранцами они не будут прогрессировать», – считает Черданцев.
Выросло поколение лимита на легионеров. Он вредит нашим футболистам. Без свободной конкуренции с иностранцами они не будут прогрессировать.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 25 марта 2017 г.
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