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Станислав Черчесов: Я не слышал, как трибуны свистели на матче с Кот-д'Ивуаром

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Бельгией сказал, что не слышал свиста трибун в игре с Кот-д'Ивуаром. Матч состоялся в Краснодаре и завершился победой ивуарийцев со счетом 2:0.

- Готов ли к матчу Денис Глушаков?
- И Денис, и Алан Дзагоев провели в воскресенье почти всю тренировку в общей группе. Алан выпал всего на пару дней, он в хорошем состоянии. Глушаков же не играл с 5 марта, с тех пор прошло 23 дня. Скорее всего, он выйдет во втором тайме. Дзагоев же готов играть с первых минут.

- То, что у Бельгии не сыграют лидеры - Эден Азар, Кевин де Брюйне - сказалось на подготовке к матчу, или вы не обращали на это внимания?
- Хороший вопрос. Начали готовиться еще в Москве, смотрели много матчей бельгийцев. Но потом, когда узнали, что многих футболистов у соперника не будет, сконцентрировались на последней игре бельгийцев - с Грецией, и при подготовке исходили уже из нее.

- Как, по-вашему, сложится матч?
- Определенно, игра будет другой, нежели с Кот-д'Ивуаром. Бельгия действует совершенно иначе: она играет быстрее, чем африканцы, быстрее двигает мяч. Мы под это будем подстраиваться, про соперника нельзя забывать. Но при этом постараемся навязать бельгийцам свою игру.

- После матча с Кот-д'Ивуаром Юрий Жирков, говоря про свист с трибун, сказал: «Такие, значит, у нас болельщики». А по-вашему, какие они у нас - излишне требовательные или излишне добрые?
- Я правда не слышал, что кто-то свистел. Был сконцентрирован на игре. Уже сказал, что нужно нормально воспринимать критику и делать соответствующие выводы. Понятно, что нам это неприятно, хочется, чтобы зрители до конца поддерживали команду, но после игры можно и посвистеть. Я сталкивался с этим и ранее. Значит, нужно, чтобы до этого не доходило, об этом я говорю и футболистам.

Матч с Бельгией пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 19:00 (мск).

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

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