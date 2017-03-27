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Технический директор «Барселоны»: Купить Верратти и Дибалу очень трудно

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес высказался о возможном усилении команды, а также приглашении полузащитника Марко Верратти и форварда Пауло Дибалы.

«Не так просто усилить команду, потому что мы и так на очень высоком уровне. Мы всегда стараемся стать лучше и следим за тем, что происходит на рынке.

Сейчас появляется много информации. Но у Верратти и Дибалы долгосрочные контракты со своими клубами. Заполучить их очень сложно.

Главный вопрос – тренерский. Мы подумаем над решением и сообщим о нем, когда это будет удобно», – приводит Football Italia слова Фернандеса.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.

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