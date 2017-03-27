Василий Уткин: Я ничего не путаю? Тарасов назвал игроков сборной лузерами?

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова об игре сборной России.

Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором Дмитрий якобы назвал игроков национальной команды «лузерами».

«Это я ничего не путаю? Дмитрий Тарасов назвал игроков сборной лузерами? Вот именно он назвал именно их?», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Это я ничего не путаю? Дмитрий Тарасов назвал игроков сборной лузерами?.. Вот именно он назвал именно их?.. — Василий Уткин (@radioutkin) 26 марта 2017 г.

Позже хавбек столичного клуба заявил, что комментариев подобного рода с его стороны не было.

В минувшую пятницу (24 марта) команда Станислава Черчесова проиграла в Краснодаре сборной Кот-д'Ивуара (0:2).