Василий Уткин: Я ничего не путаю? Тарасов назвал игроков сборной лузерами?
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова об игре сборной России.
Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором Дмитрий якобы назвал игроков национальной команды «лузерами».
«Это я ничего не путаю? Дмитрий Тарасов назвал игроков сборной лузерами? Вот именно он назвал именно их?», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Это я ничего не путаю? Дмитрий Тарасов назвал игроков сборной лузерами?.. Вот именно он назвал именно их?..— Василий Уткин (@radioutkin) 26 марта 2017 г.
Позже хавбек столичного клуба заявил, что комментариев подобного рода с его стороны не было.
В минувшую пятницу (24 марта) команда Станислава Черчесова проиграла в Краснодаре сборной Кот-д'Ивуара (0:2).
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция