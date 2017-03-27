Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов1 : 0Енисей
Хоккей  Русские Витязи- : -Красная Армия
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Я ничего не путаю? Тарасов назвал игроков сборной лузерами?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова об игре сборной России.

Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал комментарий Тарасова, в котором Дмитрий якобы назвал игроков национальной команды «лузерами». 

«Это я ничего не путаю? Дмитрий Тарасов назвал игроков сборной лузерами? Вот именно он назвал именно их?», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Позже хавбек столичного клуба заявил, что комментариев подобного рода с его стороны не было. 

В минувшую пятницу (24 марта) команда Станислава Черчесова проиграла в Краснодаре сборной Кот-д'Ивуара (0:2).

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Свист с Кот-д'Ивуаром? Я его не слышалСтанислав Черчесов: Свист с Кот-д'Ивуаром? Я его не слышалПресс-конференция главного тренера сборной России перед товарищеским матчем с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи.Алан Дзагоев: Потенциал Азара был виден еще в «Лилле»Полузащитник сборной России перед товарищеским матчем с Бельгией заметил, что у соперника наверняка найдется кем заменить не приехавших в Сочи лидеров – Эдена Азара и Кевине де Брюйне.Станислав Черчесов: Я не слышал, как трибуны свистели на матче с Кот-д'ИвуаромГлавный тренер сборной России на пресс-конференции перед матчем с Бельгией сказал, что не слышал свиста трибун в игре с Кот-д'Ивуаром. Матч состоялся в Краснодаре и завершился победой ивуарийцев со счетом 2:0.Лория и Кверквелия не сыграют за сборную Грузии в матче с ЛатвиейГлавный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс решил не использовать вратаря «Крыльев Советов» Георгия Лорию и защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию в ближайшем матче команды.Станислав Черчесов: С пониманием относимся к критикеГлавный тренер сборной России на пресс-конференции перед матчем с Бельгией сказал, что с пониманием относится к критике, которая обрушилась на национальную команду после поражения от Кот-д'Ивуара.«Амкар» разгромил кировское «Динамо» в контрольном матче«Амкар» в Перми крупно обыграл кировское «Динамо» в контрольной встрече.Александр Самедов: Глупо о чем-то жалетьАлександр Самедов: Глупо о чем-то жалетьВ интервью «ССФ» Александр Самедов рассказал о мотиваторе Каррере, шутнике Божовиче и амбициозном Черчесове.Болельщикам сборной Бельгии подарят в Сочи подушки в форме облакаБолельщики сборной Бельгии получат в подарок подушки в форме облака перед товарищеским матчем со сборной России. Об этом сообщил глава объединения болельщиков сборной России, член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов.Алексей Миранчук: У сборной России нет своего Месси, мы должны добиваться результата командойПолузащитник сборной России Алексей Миранчук отметил, что сборная России не располагает футболистами топ-уровня, поэтому успех ей должна принести командная игра.Ролан Гусев: Не надо требовать от сборной России какого-то невероятного успеха на ЧМ-2018Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью RT рассказал, на что может претендовать сборная России на ЧМ-2018.Юрий Белоус: Правильно, что болельщики выражают свое мнение таким нежным способом, как свистБывший функционер «Ростова», «Локомотива» и ФК «Москва» Юрий Белоус уверен в том, что сборная России по футболу заслужила свист в свой адрес последними результатами.Ролан Гусев: Играть так, как сборная сыграла в матче с Кот-д’Ивуаром, нельзяБывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью RT раскритиковал игру сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).Вкусный соперник. Сильные и слабые стороны сборной БельгииВкусный соперник. Сильные и слабые стороны сборной Бельгии«Советский спорт» рассказывает о сильных и слабых сторонах сборной Бельгии, с которой Россия во вторник проведет контрольный матч.ФИФА: Допинг-контроль сборной России является стандартной процедурой, применяемой перед Кубком конфедерацийВ пресс-службе ФИФА прокомментировали проверку на допинг сборной России после матча с с Кот-д'Ивуаром (0:2) в Краснодаре.«РЕН ТВ»: Тарасов дал комментарий о сборной по тому же номеру телефона, что и раньшеТелеканал «РЕН ТВ» сообщил, что комментарии полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова по поводу игры сборной России были получены с того же номера, с которого он и раньше давал интервью.Анатолий Бышовец: Лучше не критиковать, а дать Черчесову спокойно поработатьБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру национальной команды в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).Феллайни, Куртуа и Симан не сыграют за Бельгию в матче с Россией из-за травмСборная Россия проведет товарищеский матч со сборной Бельгии. Перед этим матчем бельгийцы испытывают кадровые проблемы.Футболисты сборной России прилетели в Сочи (видео)Российская сборная по футболу прилетела в Сочи, где проведет товарищеский матч с командой Бельгии.Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквахКошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквахМатч с Кот-д’Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной.Виталий Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцевВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии.
Баскетбол
Этторе Мессина: Я мог бы вернуться в Европу в качестве главного тренера
Хоккей
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ак Барсу» в третьем матче серии с «Магниткой»
Футбол
Месси выступает против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Бобровский номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи»
все новости
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуаркалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасоввсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости