Павел Брутт: Тиньков еще вернется в большие гонки и вновь создаст команду

Гонщик «РусВело» Павел Брутт объяснил, почему выбрал эту команду после расформирования команды «Тинькофф».

– Это национальный проект, – приводят «Известия» слова Брутта. – Мне показалось интересным поучаствовать в становлении команды, помочь вырастить новое поколение российских велогонщиков. Поэтому я практически сразу дал добро на подписание контракта.

– На какие гонки в этом сезоне вы особенно рассчитываете?

– Основная цель сезона для меня – это «Джиро д’Италия». Пока я детально не рассматривал маршрут тура, но там есть этапы, которые подходят по моим характеристикам. Это будет юбилейная гонка, что, безусловно, добавит к ней интереса.

– Как вы думаете, Олег Тиньков еще не сказал своего последнего слова в велоспорте?

– Олег наверняка вернется в большие гонки. Через какой-то промежуток времени он вновь создаст команду. Для него это – хобби, развлечение в хорошем смысле этого слова.