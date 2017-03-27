«Краснодар» летом расстанется с Быстровым

«Краснодар» по окончании сезона расстанется с полузащитником Владимиром Быстровым, сообщил в своем твиттере краснодарский журналист Артур Каратай.

«Владимир Быстров покидает «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом, хотя сам игрок очень хотел остаться в команде», - написал Каратай.

В этом сезоне 33-летний хавбек принял участие в 8 матчах чемпионата России, отыграв в общей сложности 283 минуты, и результативными действиями не отметился.