Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцом
В семье российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко пополнение. Жена легендарного спортсмена Оксана родила девочку.
Отметим, что это четвертый ребенок в семье Федора Емельяненко. У знаменитого бойца уже есть три дочки – 18-летняя Мария, 10-летняя Василиса и шестилетняя Елизавета.
Как стало известно «Советскому спорту», девочка родилась в декабре.
Добавим, что 24 июня россиянин проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом на очередном турнире Bellator.
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