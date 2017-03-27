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Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцом

Источник:  «Известия»Комментарии

В семье российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко пополнение. Жена легендарного спортсмена Оксана родила девочку. 

Отметим, что это четвертый ребенок в семье Федора Емельяненко. У знаменитого бойца уже есть три дочки – 18-летняя Мария, 10-летняя Василиса и шестилетняя Елизавета.

Как стало известно «Советскому спорту», девочка родилась в декабре.

Добавим, что 24 июня россиянин проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом на очередном турнире Bellator.

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