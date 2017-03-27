Алан Дзагоев: Потенциал Азара был виден еще в «Лилле»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев перед товарищеским матчем с Бельгией заметил, что у соперника наверняка найдется кем заменить не приехавших в Сочи лидеров – Эдена Азара и Кевине де Брюйне.

– В матче с Кот-д'Ивуаром у нас получались неплохие атаки, были подходы, мы хорошо действовали на «стандартах», – сказал Дзагоев. – Возможно, не хватало завершения, над этим и работаем. У Бельгии не будет лидеров? Я несколько раз играл против Азара, еще когда тот выступал за «Лилль», и уже тогда было видно, какой это сильный футболист. Но, думаю, у Бельгии длинная скамейка, много хороших игроков, и есть кем заменить и Азара, и де Брюйне.

Матч пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 19:00 (мск).