Себастьян Феттель: Я бы хотел побороться с Хэмилтоном за победу

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель высказался о предстоящей борьбе с британцем Льисом Хэмилтоном из «Макларена».

«Льюис – один из самых быстрых гонщиков в пелотоне, и, безусловно, я бы хотел побороться с ним за победу в чемпионате, – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля. – Мне кажется, что сейчас у нас почти одинаковая техника, поэтому я надеюсь на бескомпромиссное сражение. Всегда интересно спорить за титул с лучшими.

Не стоит по первой гонке делать выводы. Как я уже говорил, действовать нужно постепенно. Приятно осознавать, что у нас сильный автомобиль, но это только начало сезона. А у нас ведь новые автомобили, новый регламент, поэтому стоит еще ожидать существенного прогресса от команд».

Напомним, Феттель стал победителем первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии и принес «Феррари» первую победу с 2015 года.