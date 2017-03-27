Месси выступает против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает издание Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси заявил руководству клуба, что сине-гранатовые должны сохранить в своих рядах защитника Жорди Альбу.
Согласно информации источника, игрок сборной Аргентины недоволен трансферными планами «Барселоны» на грядущее лето, и считает, что руководство допустило ошибку, отпустив в «Ювентус» защитника Дани Алвеса.
Ранее сообщалось, что Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона.
На данный момент в активе 28-летнего игрока сборной Испании 29 матчей, один гол, 3 голевые передачи и 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 32 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.
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