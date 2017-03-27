Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ак Барсу» в третьем матче серии с «Магниткой»
Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу финальной серии Восточной конференции КХЛ, в которой «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург».
Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,29, тогда как виктория уральцев идет за 2,77.
За ничью букмекеры предлагают 3,81.
Игра пройдет во вторник и начнется в 19:00 мск.
Напомним, в серии до четырех побед «Металлург» ведет со счетом 2-0.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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