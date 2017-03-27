Анна Сидорова: Мы снова в истории – наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала
Скип сборной России
Анна Сидорова подвела итоги чемпионата мира в Пекине, который российская
команда впервые в истории завершила на втором месте.
«Мы снова в истории – наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала! И пусть немногие знают, как нам было тяжело в этом сезоне, мы доказали, в первую очередь себе, что по праву, вот уже четвертый год подряд, входим в тройку, а теперь уже двойку лучших команд мира.
Я безумно горжусь всей нашей большой командой и хочу сказать огромное спасибо вам за труд, упорство, борьбу, поддержку и веру друг в друга. Сейчас серебро, дальше – лучше! Вперед Россия!», – написала Сидорова в инстаграме.
ПРИВЕТ,Москва! Наконец-то мы дома,на родной земле. Это были невероятно сложные, насыщенные и запоминающиеся 10 дней жизни. 18-26 марта прошли; ни дня без керлинга, ни дня без борьбы, ни дня без нового преодоления себя! Спасибо большое ВСЕМ, кто был с нами весь Чемпионат Мира 2017, кто верил, кто следил, кто переживал, кто поддерживал, кто помогал, кто болел до последнего!!! Каждый год наша команда делает маленькие шаги на пути к общей главной цели - к триумфу на Олимпийских играх 2018. Мы снова в истории - наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала!😎И пусть немногие знают как нам было тяжело в этом сезоне, мы доказали, в первую очередь себе, что по праву, вот уже 4ый год подряд, входим в 3ку,а теперь уже 2ку лучших команд мира. Я безумно горжусь всей нашей большой командой и хочу сказать огромное СПАСИБО вам за труд, упорство, борьбу, поддержку и веру друг в друга. Сейчас серебро, дальше - лучше! Вперёд Россия! P.S. И, да, я вернулась в соц сети, жители поднебесной решили закрыть доступ к ним на своей территории😐, но жизнь без соц сетей больше недели-интересный опыт! Всем советую! 😉 #teamsidorova #teamrussia #worldchampionship #silver #curling
Напомним, накануне Россия проиграла в финале Канаде.