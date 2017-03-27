Анна Сидорова: Мы снова в истории – наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала

Скип сборной России Анна Сидорова подвела итоги чемпионата мира в Пекине, который российская команда впервые в истории завершила на втором месте.

«Мы снова в истории – наконец-то покорилась очередная ступень мирового пьедестала! И пусть немногие знают, как нам было тяжело в этом сезоне, мы доказали, в первую очередь себе, что по праву, вот уже четвертый год подряд, входим в тройку, а теперь уже двойку лучших команд мира.

Я безумно горжусь всей нашей большой командой и хочу сказать огромное спасибо вам за труд, упорство, борьбу, поддержку и веру друг в друга. Сейчас серебро, дальше – лучше! Вперед Россия!», – написала Сидорова в инстаграме.

Напомним, накануне Россия проиграла в финале Канаде.