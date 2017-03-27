«Ливерпуль» попробует приобрести Хамеса, если закончит сезон в первой четверке АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не отказался от идеи переезда в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, игрок сборной Колумбии принял решение покинуть испанский клуб грядущим летом, а причиной тому послужили непростые отношения с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

Отмечается, что интерес к футболисту «Реала» проявляет «Ливерпуль», однако, «красные» предпримут попытку выкупить Хамеса в том случае, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел во всех турнирах 24 матча, забил 5 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.