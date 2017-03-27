«Челси» опередил «Арсенал» и «Барселону» в борьбе за 15-летнего хавбека «Рейнджерс»
«Челси» достиг соглашения о переходе из «Рейнджерс» полузащитника Билли Гилмора, сообщает The Sun.
15-летний хавбек считается одним из самых талантливых футболистов Шотландии - им интересовались «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Однако, посетив тренировочную базу «Челси», юный футболист решил сделать выбор в пользу команды Антонио Конте.
Трансфер будет оформлен летом. За Гилмора «Челси» выплатит клубу из Глазго 500 тысяч фунтов стерлингов.
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