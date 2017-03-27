Антон Худобин: Сейчас все матчи становятся важными

Голкипер «Бостона» Антон Худобин высказался о концовке регулярного чемпионата, в которой он стал основным голкипером команды в связи с травмой финна Туукки Раска.

«Всегда здорово выйти на лед и сыграть. На этой стадии сезона все матчи являются чрезвычайно важными, особенно когда вы играете с прямыми конкурентами. Мы думаем только о том, чтобы набрать два очка в каждой встрече. Наступает самое интересное время в сезоне», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что на данный момент «Бостон» занимает второе место в зоне wild card Восточной конференции, опережая на два очка «Айлендерс».

Следующий матч «Бостон» проведет в ночь на 29 марта дома с «Нэшвиллом».