Андрей Тихонов: Когда судья добавляет к матчу две минуты, а пенальти нам дают на 94-й – это перебор

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» (0:1) в 28-м туре первенства ФНЛ.

- У нас сегодня половина команды играла первый раз в сезоне в основном составе. Четыре человека уехали в сборные, три травмированы. Отсюда и несогласованность. Но ребята старались. Забей Самодин в первом тайме, и все было бы иначе.



А когда судья добавляет к матчу две минуты, а пенальти нам дают на 93-й или 94-й минуте — это перебор, как мне кажется. Не было ни одной замены, никто на поле не лежал…Если добавляется две минуты, зачем играть четыре? Это футбольные нюансы, но из них и складывается результат… Погода была плохая, и мы играли не очень хорошо, но ребята делали все, что могли, - цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.

Напомним, единственный гол в матче хозяева поля забили с пенальти на 94-й минуте игры.

«Тамбов» вышел на седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» идет на восьмом месте.