Андрей Тихонов: Когда судья добавляет к матчу две минуты, а пенальти нам дают на 94-й – это перебор
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» (0:1) в 28-м туре первенства ФНЛ.
- У нас сегодня половина команды играла первый раз в сезоне в основном
составе. Четыре человека уехали в сборные, три травмированы. Отсюда и
несогласованность. Но ребята старались. Забей Самодин в первом тайме, и
все было бы иначе.
А когда судья добавляет к матчу две минуты, а пенальти нам дают на 93-й или 94-й минуте — это перебор, как мне кажется. Не было ни одной замены, никто на поле не лежал…Если добавляется две минуты, зачем играть четыре? Это футбольные нюансы, но из них и складывается результат… Погода была плохая, и мы играли не очень хорошо, но ребята делали все, что могли, - цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.
Напомним, единственный гол в матче хозяева поля забили с пенальти на 94-й минуте игры.
«Тамбов» вышел на седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» идет на восьмом месте.
Матч
Голы
Григорян 90 (1:0 - пен.).
Состав
Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Быстров (Шляков, 76), Шевчук, Чернышов (Сорокин, 59), Столяренко, Дутов, Мурнин, Рыбин, Делькин (Григорян, 80), Дорожкин (Часовских, 59)
Енисей: Опарин, Гультяев, Васильев, Колев, Чичерин, Тен, Иванов (Малоян, 85), Алиев (Саркисов, 74), Харитонов, Самодин, Комков (Козлов, 62)
Предупреждения:
нет - Гультяев, 90
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
27 марта 13:00, Родина, Онлайн-трансляция