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Тьерри Анри: Мбаппе? Мне не нравится, когда люди начинают сравнивать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о своем отношении к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе, а также отметил его сильные стороны.

Ранее многие эксперты выразили мнение, что молодой форвард сборной Франции напоминает игру Анри в ранние годы. 

«Мне не нравится, когда люди начинают сравнивать. Мбаппе должен быть самим собой. Вот и все. Да, этот парень действительно хорош. Когда мы встретились, у меня сложилось впечатление, что у Килиана есть голова на плечах. Мне нравится наблюдать за его игрой. 

Знаете, есть вещи, которые меня раздражают. Мы часто говорим о достоинствах игрока, припоминая его скорость, дриблинг, но никто и никогда не говорит о мозгах.

Мбаппе умеет думать, и это самое главное. Он использует свои способности в нужном направлении. Да, он быстр, но при этом Килиан показывает себя, как игрок, который способен пройти очень длинный путь. Вообще, футболистам его возраста и таланта следует развивать свои тактические навыки, учиться быть убийцей на поле», – цитирует Анри Sky Sports.

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