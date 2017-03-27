«Нефтехимик» объявил о назначении Якупова директором клуба
Президент «Нефтехимика» Азат Бикмурзин представил коллективу хоккейного клуба нового директора. Им стал Раиль Якупов, ранее работавший спортивным директором альметьевского «Нефтяника».
Раиль Якупов - отец нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова.
В этом сезоне «Нефтехимик» после двух смен главного тренера занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ, не попав в плей-офф. После завершения регулярного чемпионата клуб покинули директор Владимир Кузнецов и генеральный менеджер Виктор Левицкий.
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