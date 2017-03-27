Ники Лауда: Боттас сделал правильный выбор, став пилотом «Мерседеса»

Трехкратный чемпион мира Ники Лауда полагает, что переход в «Мерседес» - верный шаг для дальнейшего развития карьеры финского пилота Валттери Боттаса.

- Самая большая проблема была в том, что когда Нико Росберг внезапно, за одну ночь решил, что больше не хочет выступать в «Формуле-1», мы выслушали его решение с открытым ртом. Затем мы с Тото Вольфом очень долго обсуждали, кого пригласить на место Нико. И лично мне кажется, что с Боттасом мы сделали правильный выбор – он всегда находился в топ-листе кандидатов. Я сразу обратился к Боттасу, потому что нам был нужен уже опытный и при этом быстрый гонщик.

Выбор в пользу молодого Паскаля Верляйна мне казался рискованным, потому что у него недостаточно опыта. И мы ждали, что за рулем нового болида, в новой команде – и при поддержке этой команды, – Боттас сможет прибавить и стать быстрее. Так и получилось. На протяжении всего уик-энда он демонстрировал сенсационные выступления. Не думаю, что он выступил хуже Нико, если бы он еще был с нами, - заявил Лауда.

Австриец Ники Лауда является неисполнительным директором команды «Мерседес».

Валттери Боттас в минувшее воскресенье стал третьим на «Гран-при Австрии» - стартовом этапе чемпионата мира.

