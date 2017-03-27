Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов1 : 0Енисей
Хоккей  Русские Витязи- : -Красная Армия
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ники Лауда: Боттас сделал правильный выбор, став пилотом «Мерседеса»

Источник:  ESPNКомментарии

Трехкратный чемпион мира Ники Лауда полагает, что переход в «Мерседес» - верный шаг для дальнейшего развития карьеры финского пилота Валттери Боттаса.

- Самая большая проблема была в том, что когда Нико Росберг внезапно, за одну ночь решил, что больше не хочет выступать в «Формуле-1», мы выслушали его решение с открытым ртом. Затем мы с Тото Вольфом очень долго обсуждали, кого пригласить на место Нико. И лично мне кажется, что с Боттасом мы сделали правильный выбор – он всегда находился в топ-листе кандидатов. Я сразу обратился к Боттасу, потому что нам был нужен уже опытный и при этом быстрый гонщик.

Выбор в пользу молодого Паскаля Верляйна мне казался рискованным, потому что у него недостаточно опыта. И мы ждали, что за рулем нового болида, в новой команде – и при поддержке этой команды, – Боттас сможет прибавить и стать быстрее. Так и получилось. На протяжении всего уик-энда он демонстрировал сенсационные выступления. Не думаю, что он выступил хуже Нико, если бы он еще был с нами, - заявил Лауда.

Австриец Ники Лауда является неисполнительным директором команды «Мерседес».

Валттери Боттас в минувшее воскресенье стал третьим на «Гран-при Австрии» - стартовом этапе чемпионата мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Себастьян Феттель: Я бы хотел побороться с Хэмилтоном за победуГонщик «Феррари» Себастьян Феттель высказался о предстоящей борьбе с британцем Льисом Хэмилтоном из «Макларена».Франц Тост: Квят и Сайнс хорошо стартовали и продуктивно защищали свои позицииГлава «Торо Россо» Франц Тост подвел итоги первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии, который оба гонщика команды – Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший – завершили в очковой зоне.Тото Вольфф: Стоит признать, что «Феррари» обыграла насГлава «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итог первому этапу чемпионата мира Гран-при Австралии, победу в котором одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Кристиан Хорнер: Мало обгонов? Давайте дождемся гонок в Китае и БахрейнеРуководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер высказался о проблеме обгонов после изменения регламента Формулы-1.День в истории. Дэвиду Култхарду исполнилось 46 летСегодня отмечает день рождения известный британский автогонщик, экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард. Ему исполнилось 46 лет.Стоффель Варндорн: Не ожидал, что мы сможем финишироватьПилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он занял 13-е место.Джолион Палмер: К сожалению, у меня отказали тормозаПилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он не финишировал.Лэнс Стролл: Дебютный Гран-При оставил позитивное впечатление18-летний канадский пилот «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».Антонио Джовинацци: Для меня было важно финишировать – и мы добились этогоИтальянский гонщик Антонио Джовинацци, заменивший в «Заубере» Паскаля Верляйнав гонке Гран-При Австралии, поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».Чарли Уайтинг: Отложил старт гонки из-за маршала, отвечающего за сигнальную панель рядом КвятомГоночный директор ФИА Чарли Уайтинг назвал причику отложенного старта первой гонки нового сезона «Формулы-1».Фелипе Масса: Шестое место – неплохо для старичкаПилот «Уильямса» Фелипе Масса оценил свой результат на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии, который прошел в воскресенье на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Даниил Квят: Нам понадобился дополнительный пит-стоп, а так могли бы бороться за седьмое местоРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии».Макс Ферстаппен: В гонке болид «Ред Булл» чувствует себя лучше, чем в квалификацииГолландский пилот Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.Льюис Хэмилтон: От души поздравляю «Феррари», а мы сегодня сражались с своими шинамиТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.Себастьян Феттель: Механики «Феррари» практически не спали на этой неделе, но оно того стоилоНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».Феттель выиграл «Гран-при Австралии», Хэмилтон - второй, Квят - 9-йНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем первого этапа чемпионата мира «Формулы-1» 2017 года.Гран-при Австралии. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию стартового этапа Формулы-1 в нынешнем сезоне – Гран-при Австралии.Макс Ферстаппен: Думаю, нас ждет скучная гонкаПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен после квалификации Гран-при Австралии высказался о том, чего ждет от воскресной гонки на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Кими Райкконен: «Мерседес» не так и далеко, и мы куда больше уверены в своих силах, чем преждеПилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Валттери Боттас: Я расстроен третьим местом в квалификацииПилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое третье место в квалификации Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.
Баскетбол
Этторе Мессина: Я мог бы вернуться в Европу в качестве главного тренера
Хоккей
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ак Барсу» в третьем матче серии с «Магниткой»
Футбол
Месси выступает против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Бобровский номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи»
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости