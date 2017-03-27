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ЦСКА вновь отдал нападающего Алиева в аренду в Швецию (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА отдал нападающего Алибека Алиева в аренду в клуб ГАИС, выступающий во втором по силе дивизионе Швеции.

«Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года», - сообщил официальный твиттер армейцев.

Напомним, в ЦСКА форвард перешел в январе 2015 года, однако в основной состав не пробился, и в июле 2016 года был отдан в аренду ГАИСу. Зимой он вернулся в ЦСКА.

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