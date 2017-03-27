«Тоттенхэм» может продать Роуза в «Манчестер Сити» и заменить его Люком Шоу

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз близок к переезду в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, в трансфере игрока сборной Англии заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что за переход 26-летнего футболиста «Сити» придется заплатить 50 млн фунтов.

При этом источник утверждает, что если Роуз все-таки решится уехать из Лондона, «шпоры» попробуют заполучить защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, который недоволен своим положение в клубе и открыт для предложений.

В нынешнем сезоне англичанин провел во всех турнирах 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «шпор» в 20 млн евро, а его контракт со столичным клубом рассчитан до 2021 года.