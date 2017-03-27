Сборную Голландии может возглавить ван Гал или иностранный специалист

65-летний Луи ван Гал может вернуться на пост главного тренера сборной Голландии.

По информации BBC, Королевский футбольный союз Нидерландов, накануне отправивший в отставку Данни Блинда, выбирает между кандидатурами ван Гала и ряда иностранных специалистов.

Could Louis van Gaal be about to make his managerial return?https://t.co/61AbCM8g35 pic.twitter.com/air1wTgtjO — BBC Sport (@BBCSport) 27 марта 2017 г.

Напомним, ван Гал привел национальную команду Голландии к бронзовым медалям чемпионата мира 2014 года, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед», где проработал два года. Ранее Луи тренировал амстердамский «Аякс», АЗ (Алкмаар), «Барселону» и «Баварию».



После пяти туров отборочного турнира ЧМ-2018 Голландия занимает четвертое место в группе A, отставая на шесть очков от лидирующей Франции.

С новым тренером сборной в Голландии рассчитывают определиться к матчу с Люксембургом, который пройдет 9 июня.