Сборную Голландии может возглавить ван Гал или иностранный специалист
65-летний Луи ван Гал может вернуться на пост главного тренера сборной Голландии.
По информации BBC, Королевский футбольный союз Нидерландов, накануне отправивший в отставку Данни Блинда, выбирает между кандидатурами ван Гала и ряда иностранных специалистов.
Could Louis van Gaal be about to make his managerial return?https://t.co/61AbCM8g35 pic.twitter.com/air1wTgtjO— BBC Sport (@BBCSport) 27 марта 2017 г.
Напомним, ван Гал привел национальную команду Голландии к бронзовым медалям
чемпионата мира 2014 года, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед», где
проработал два года. Ранее Луи тренировал амстердамский «Аякс», АЗ (Алкмаар), «Барселону» и «Баварию».
После пяти туров отборочного турнира ЧМ-2018 Голландия занимает четвертое место в группе A, отставая на шесть очков от лидирующей Франции.
С новым тренером сборной в Голландии рассчитывают определиться к матчу с Люксембургом, который пройдет 9 июня.
Матч
Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)
Голы
Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).
Состав
Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)
Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция