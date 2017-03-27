На чемпионат мира в Россию приедут 100 тысяч болельщиков из Китая, Гонконга, Тайваня и Макао

Как сообщает South China Morning Post, в Россию на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году планируют приехать около 100 тысяч туристов из Китая, Гонконга, Тайваня и Макао, которые рассчитывают потратить в нашей стране около 25 миллионов долларов.



Издание приводит слова Фенг Тао, исполнительного директора расположенной в Пекине компании Shankai Sports, который говорит, что число болельщиков, планирующих поездку в Россию, будет намного большим, чем в 2014 году. Тогда на чемпионат мира в Бразилию отправилось только 5 тысяч туристов из Китая:

- Для китайских болельщиков это великолепная возможность вживую увидеть чемпионат мира, - поясняет Фенг Тао, компания которого в третий раз получила эксклюзивные права на продажу билетов на чемпионат мира по футболу на территориях Китая, Гонконга, Тайваня и Макао. - Китайское правительство в последнее время вложило немалые средства в развитие спортивной индустрии, особенно в футбол, и интерес к этой игре в Китае серьезно вырос.

По мнению Фенга, большую роль сыграет и географическая близость Китая и России: «Нужно было потратить 18 часлов на перелет до Йоханнесбурга и 25-30 часов на дорогу до Сан-Паулу. С Россией все проще, есть прямые рейсы до Москвы, а добраться оттуда до Санкт-Петербурга совсем несложно».

Напомним, что ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.



