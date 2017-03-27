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Светлана Калалб: Для нашей команды серебро ЧМ – главное достижение в истории

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер женской сборной России по керлингу Светлана Калалб подвела итоги прошедшего в Пекине чемпионата мира по керлингу.

- Для нашей команды серебро чемпионата мира – главное достижение в истории. Этот турнир получился очень сложным. Трудности возникали, начиная с квалификации, по ходу чемпионата было тяжело оправиться после поражений и выйти на должный уровень уверенности в себе. Да и в финальной четверке было непросто, но это чемпионат мира – здесь вообще просто не бывает.

- Уровень канадок действительно настолько высок или мы можем с ними бороться?
- Первая игра в группе показала, что мы можем навязывать им борьбу – тогда нам удался отличный «камбэк», догнали их и уступили только в экстра-энде. Там сложилась ситуация, в которой у нас не было последнего камня, да, мы допустили ошибку, но ход встречи показал, что и канадок можно обыгрывать. Это обычные люди с двумя ногами, двумя руками и головой.

- Перед Олимпиадой это «серебро» добавит уверенности сборной?
- Я думаю, конечно, добавит. Это последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми, здесь выступали именно те команды, которые в следующем году будут в Пхенчхане. Мы с ними еще раз померились силами и теперь знаем, что нам предстоит.

Напомним, что женская сборная России по керлингу в составе: Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина (вице-скип), Нкеирука Езех (свипер), Александра Раева (свипер) и Алина Ковалева (свипер) стала серебряным призером чемпионата мира, уступив в финале команде Канады (3:8). Этот результат стал высшим достижением наших девушек на чемпионатах мира.

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