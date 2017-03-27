КДК не будет рассматривать драку болельщиков на матче «Тосно» – «Динамо»

КДК РФС не будет рассматривать драку у сектора болельщиков московского «Динамо» в матче 28-го тура ФНЛ с «Тосно», сообщил ТАСС председатель комитета Артур Григорьянц.

Игра прошла в воскресенье в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

«В рапорте делегата со слов офицера по безопасности «Тосно» есть запись, что в самом начале матча у входных ворот на гостевом секторе произошло столкновение болельщиков «Динамо» с неизвестной группой лиц. Силами полиции драка была прекращена, был задержан один участник, на него был составлен рапорт. Эта ситуация не будет включена в повестку заседания КДК, дисциплинарного нарушения нет, здесь полиция четко сработала», - сказал Григорьянц.

«Болельщики обеих команд использовали пиротехники, главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, его помощник Юрий Ковтун, а также врач команды выходили за пределы технической зоны. В гостевом секторе «Динамо» болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, болельщики «Тосно» сожгли одно кресло и четыре частично. Эти вопросы мы рассмотрим», - добавил он.