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КДК не будет рассматривать драку болельщиков на матче «Тосно» – «Динамо»

Источник:  ТАССКомментарии

КДК РФС не будет рассматривать драку у сектора болельщиков московского «Динамо» в матче 28-го тура ФНЛ с «Тосно», сообщил ТАСС председатель комитета Артур Григорьянц.

Игра прошла в воскресенье в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

«В рапорте делегата со слов офицера по безопасности «Тосно» есть запись, что в самом начале матча у входных ворот на гостевом секторе произошло столкновение болельщиков «Динамо» с неизвестной группой лиц. Силами полиции драка была прекращена, был задержан один участник, на него был составлен рапорт. Эта ситуация не будет включена в повестку заседания КДК, дисциплинарного нарушения нет, здесь полиция четко сработала», - сказал Григорьянц.

«Болельщики обеих команд использовали пиротехники, главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, его помощник Юрий Ковтун, а также врач команды выходили за пределы технической зоны. В гостевом секторе «Динамо» болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, болельщики «Тосно» сожгли одно кресло и четыре частично. Эти вопросы мы рассмотрим», - добавил он.

Матч

Тосно - Динамо - 1:2 (1:0)

Голы

Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)

Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)

Предупреждения:

Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция

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