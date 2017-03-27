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Лапорт вызван в сборную Франции вместо Рами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Атлетика» (Бильбао) Эмерик Лапорт получил вызов в национальную сборную Франции. 

В составе трехцветных Лапорт заменит игрока «Севилья» Адиля Рами, растянувшего мышцу правой голени.

28 марта французы проведут товарищеский матч со сборной Испании. Матч состоится на стадионе «Стад де Франс».

Для 22-летнего Эмерика Лапорта эта игра может стать дебютной в составе национальной сборной.

Матч

Франция - Испания

Место и дата

28 марта 22:00, , Онлайн-трансляция



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