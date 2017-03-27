Лапорт вызван в сборную Франции вместо Рами
Защитник «Атлетика» (Бильбао) Эмерик Лапорт получил вызов в национальную сборную Франции.
В составе трехцветных Лапорт заменит игрока «Севилья» Адиля Рами, растянувшего мышцу правой голени.
28 марта французы проведут товарищеский матч со сборной Испании. Матч состоится на стадионе «Стад де Франс».
Для 22-летнего Эмерика Лапорта эта игра может стать дебютной в составе национальной сборной.
Матч
Место и дата
28 марта 22:00, , Онлайн-трансляция
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