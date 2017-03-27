Лапорт вызван в сборную Франции вместо Рами

читайте также

Тьерри Анри: Мбаппе? Мне не нравится, когда люди начинают сравнивать Бывший форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о своем отношении к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе, а также отметил сильные стороны 18-летнего игрока.

Дидье Дешам: Франция должна была больше забивать Люксембургу Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче с Люксембургом в квалификации ЧМ-2018.

Франция обыграла Люксембург, Жиру сделал дубль Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Люксембурга и Франции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу французов.

Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчах Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не пожелал вступать в полемику с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.

Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в Англии Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Карим Бензема: Несправедливо, что меня снова не вызвали в сборную Франции Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема разочарован тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную сборную.

Франк Лебеф: Канте – потрясающий воин, но он не личность Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба и французской национальной команды Нголо Канте.

Дидье Дешам: Канте – один из лучших на своей позиции Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника «Лестера» Н’Голо Канте.

Раймон Доменек: Первые два дня самые важные. На тренировках Мбаппе должен подтвердить свой класс Бывший тренер сборной Франции комментирует первый вызов в нее нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Дидье Дешам: Мбаппе еще очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который впервые получил вызов в стан национальной команды.

Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного Санья Защитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.

«Реал» обыграл «Атлетик» и на пять очков оторвался от «Барселоны» «Атлетик» дома уступил «Реалу» (1:2) в 28-м туре чемпионата Испании.

Педро, Де Хеа и Мората вызваны в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшими матчам на международном уровне.

Зинедин Зидан: Было бы здорово повторить успехи прошлого сезона, но, честно говоря, сейчас мы играем плохо Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ перед выездной игрой 28-го тура испанской Примеры против «Атлетика» из Бильбао.

Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, рожденным после ЧМ-1998 Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.

Раймон Доменек: У Мбаппе огромный потенциал, и я уверен, что он выступит на ЧМ-2018 в России Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, а также выразил мнение, что нападающий отправится вместе со сборной Франции на чемпионат мира-2018, который состоится в России.

«Атлетик» на выезде переиграл «Реал Сосьедад» «Атлетик» (Бильбао) нанес поражение «Реалу Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу» В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Малагу» со счетом 1:0.

Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи? Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде заявил, что информация о его возможном приходе в «Барселону» не соответствует действительности.