Франческо Тольдо: Буффон может дать совет Доннарумме, но в первую очередь он заботится о месте в сборной Италии

Бывший голкипер сборной Италии Франческо Тольдо высказался вратарской линии в национальной команде.

«В свое время я покинул сборную Италии, чтобы дать возможность проявить себя молодым игрокам. Доннарумма отлично подходит на роль первого голкипера, однако, Буффон четко знает, чего хочет в данный момент.

Уверен, Джиджи пытается всеми силами улучшить свои качества не только на поле, но и перед телекамерой. Сейчас он старается приобрести то, чего ему явно не хватает. Но, конечно, его нахождение в сборной Италии зависит только от него.

Думаю, его уход случится только тогда, когда Буффон почувствует, что настало время. Он может дать совет своему молодому тёзке, но Буффон, в первую очередь, заботится о своем месте в сборной Италии», – считает Тольдо.

Напомним, 39-летний Буффон выступает за национальную команду с 1997 года. Ранее голкипер «Ювентуса» заявил, что чемпионат мира в России, скорее всего, станет его последним турниром на международном уровне.