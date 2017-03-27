Тоби Алдервейрелд: Плохо знаю нынешнюю сборную России
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд перед товарищеским матчем с Россией сказал, что не очень хорошо знает нынешнюю российскую команду.
- Мы не очень хорошо знаем, что из себя представляет сейчас сборная России, - сказал Алдервейрелд. - За последнее время она изменилась, но мы в любом случае должны показать хороший футбол. Ждем интересного матча на отличном, просто невероятном стадионе. Возможно, в будущем году мы сыграем со сборной России уже на чемпионате мира.
- Вы играли против сборной России в Воронеже в 2010 году, на ЧМ-2014. Как по-вашему, сборная России деградирует или же наоборот, прогрессирует.
- Я пока не очень хорошо знаю нынешнюю российскую команду. Но мы хотим показать классный футбол, победить и порадовать болельщиков.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция