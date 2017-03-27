Дмитрий Песков: Необходимо сделать все, чтобы скандал в FIDE не повлиял на организацию соревнований

Пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков призвал сделать все, чтобы скандал в Международной федерации шахмат (FIDE) не повлиял на предстоящий цикл первенства мира по шахматам.

«Считаем, что необходимо сделать все, чтобы ничто и никто не помешал ходу организации (предстоящего цикла соревнований на первенство мира), а главное - дальнейшему развитию и популяризации шахмат», - сказал Песков ТАСС.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке главы федерации Кирсана Илюмжинова. Там же указано, что в апреле состоится внеочередное заседание Совета ФИДЕ, на котором, видимо, будет объявлено имя временно исполняющего обязанности президента федерации. Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом ФИДЕ. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года. Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года.

Сам Илюмжинов сразу же опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».







