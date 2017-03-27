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Павел Дацюк пропустит остаток плей-офф КХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о восстановлении нападающего петербургского клуба Павла Дацюка.

- Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира, - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, Дацюк получил травму в третьем матче полуфинала Западной конференции против московского «Динамо». В той же игре хоккеист заработал удаление до конца игры, которое позже было отменено.

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