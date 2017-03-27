Абель Санчес: Если бой Головкин – Альварес так и не состоится, Геннадий перейдет в суперсредний вес

Тренер чемпиона мира Геннадия Головкина Абеля Санчеса заявил о том, что его подопечный готов перейти из среднего веса в следующую категорию.

- Если бой с Билли Джо Сондерсом состоится в июне, то дальнейшие планы Геннадия — подняться в следующую весовую категорию. Потому что получится, что он сделал в среднем весе уже все, что хотел. Если дальше мы сможем прийти к соглашению о поединке Геннадия с рыжеволосым, тогда мы будем драться с ним. Но если нет, мы поднимемся в 168 фунтов, - заявил Санчес.

Напомним, 19 марта Геннадий Головкин в упорном бою победил по очкам американца Дэниела Джейкобса и защитил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе. Британец Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO.

Мексиканец Сауль Альварес 6 мая проведет бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.