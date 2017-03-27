Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов1 : 0Енисей
Хоккей  Русские Витязи0 : 0Красная Армия
Хоккей  Локомотив0 : 0СКА
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абель Санчес: Если бой Головкин – Альварес так и не состоится, Геннадий перейдет в суперсредний вес

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер чемпиона мира Геннадия Головкина Абеля Санчеса заявил о том, что его подопечный готов перейти из среднего веса в следующую категорию.

- Если бой с Билли Джо Сондерсом состоится в июне, то дальнейшие планы Геннадия — подняться в следующую весовую категорию. Потому что получится, что он сделал в среднем весе уже все, что хотел. Если дальше мы сможем прийти к соглашению о поединке Геннадия с рыжеволосым, тогда мы будем драться с ним. Но если нет, мы поднимемся в 168 фунтов, - заявил Санчес.

Напомним, 19 марта Геннадий Головкин в упорном бою победил по очкам американца Дэниела Джейкобса и защитил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе. Британец Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO.

Мексиканец Сауль Альварес 6 мая проведет бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Тренер Уорда: Головкин отказался драться с Андре в суперсреднем весе, но мы по-прежнему готовы к этому

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер Уорда: Головкин отказался драться с Андре в суперсреднем весе, но мы по-прежнему готовы к этомуМноголетний тренер лучшего боксера мира независимо от весовой категории Андре Уорда Вирджил Хантер заявил о том, что его подопечный по-прежнему готов сразиться с Геннадием Головкиным.Оскар де ла Хойя: Бой Головкина в июне – это проявление неуважения ко всемГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя раскритиковал намерение чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина провести поединок в июне.Боб Арум: Головкин выиграл у Джейкобса по меньшей мере шесть раундовГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The RingЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.Билли Джо Сондерс: Я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с ГоловкинымЧемпион мира в среднем весе в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс готов летом провести поединок с Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Спасибо фанатам за то, что наш флаг был виден с каждой трибуны «Мэдисон Сквер Гарден»Чемпион мира в трех весовых категориях Геннадий Головкин, который 20 марта провел защиту титула бою с Дэниелом Джейкобсом из США, поблагодарил своих фанатов за поддержку.Билли Джо Сондерс: Я доволен тем, что нам предложила команда ГоловкинаЧемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс может стать следующим соперником Геннадия Головкина.Дэниел Джейкобс: Устращающая мощь Головкина оказалась мифомАмериканский средневес Дэниел Джейкобс рассказал о том, что сила чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина сильно преувеличена.Оскар де ла Хойя: Джейкобс слишком уважал Головкина, Альварес не повторит эту ошибкуГлава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя прокомментировал итог поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Билли Джо Сондерс: Альварес - маленькая рыжая девчонка, почему с ним так носятся?Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс обрушился с критикой на мексиканца Сауля Альвареса.Билли Джо Сондерс: Готов провести бой с Головкиным хоть в КазахстанеЧемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс готов встретиться с чемпионом по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным.Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераБезвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераПоединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.«Ковалев – Уорд» с правильными судьями. Почему победил Головкин«Ковалев – Уорд» с правильными судьями. Почему победил Головкин«Советский спорт» пересмотрел поединок и убедился в этом.«Почему Головкин был так плох?» Спецвыпуск «Держи удар»«Почему Головкин был так плох?» Спецвыпуск «Держи удар»В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о прошедших встречах Геннадия Головкина и Романа Гонсалеса.Анхель Гарсия: Не могу принять результат боя Головкин – Джейкобс. Это просто безумиеИзвестный американский тренер Анхель Гарсия уверен в том, что Дэниел Джейкобс заслуживал победы в поединке с Геннадием Головкиным.Оскар де ла Хойя: Головкин и Джейкобс показали именно то, за что мы любим бокс. Поздравляю обоихЗнаменитый боксер и промоутер Оскар де ла Хойя подвел итоги боя Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Сергей Ковалев: Я не считал очки, но Головкин победил Джейкобса. С удовольствием посмотрел бы реваншЭкс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своим видением поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Григорий Дрозд: Во второй половине боя с Джейкобсом Головкин попадал очень малоРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд подвел итоги поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Дэниел Джейкобс: Уверен в том, что выиграл у Головкина. Судьи меня разочаровалиАмериканский средневес Дэниел Джейкобс уверен в том, что сделал достаточно для победы над чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Я готов дать Джейкобсу реваншЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий по итогам своего боя с Дэниелом Джейкобсом.
Футбол
Роберто Мартинес: Я хорошо помню Жиркова
Бокс
Абель Санчес: Если бой Головкин – Альварес так и не состоится, Геннадий перейдет в суперсредний вес
Шахматы
Дмитрий Песков: Необходимо сделать все, чтобы скандал в FIDE не повлиял на организацию соревнований
Футбол
Тоби Алдервейрелд: Плохо знаю нынешнюю сборную России
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Абель Санчес
Абель Санчесвсе новости