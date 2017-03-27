Роберто Мартинес: Я хорошо помню Жиркова
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем с Россией уважительно отозвался о сопернике и сказал, что хорошо помнит Юрия Жиркова.
- Предстоящий матч с Россией важен для нас, - сказал Мартинес. - Она не выступает в отборочном турнире, ей нужно проверить свои силы и она будет играть с полной отдачей .Мы тоже хотим проверить себя и показать хороший футбол. Мне важно посмотреть многих футболистов, нужно знать, кто на что готов и чего можно ждать от того или иного игрока на международном уровне. Могу сказать, состав будет смешанный, с первых минут сыграют Миньоле и Вермален, получат свой шанс и молодые ребята. Намерен использовать все шесть замен. Витсель? Он продолжает играть на своем уровне, отдает все силы, переезд в Китай на нем никак не сказался. Жирков? Да, я хорошо запомнил его, когда он выступал в «Челси».
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция