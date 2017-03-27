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Роберто Мартинес: Я хорошо помню Жиркова

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем с Россией уважительно отозвался о сопернике и сказал, что хорошо помнит Юрия Жиркова. 

- Предстоящий матч с Россией важен для нас, - сказал Мартинес. - Она не выступает в отборочном турнире, ей нужно проверить свои силы и она будет играть с полной отдачей .Мы тоже хотим проверить себя и показать хороший футбол. Мне важно  посмотреть многих футболистов, нужно знать, кто на что готов и чего можно ждать от того или иного игрока на международном уровне. Могу сказать, состав  будет смешанный, с первых минут сыграют Миньоле и Вермален, получат свой шанс и молодые ребята. Намерен использовать все шесть замен. Витсель? Он продолжает играть на своем уровне, отдает все силы, переезд в Китай на нем никак не сказался. Жирков? Да, я хорошо запомнил его, когда он выступал в «Челси».

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция

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