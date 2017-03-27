Отец Хабиба: Мы в долгу перед болельщиками, постараемся их порадовать чуть попозже

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о ситуации своего сына, который по состоянию здоровья не сумел провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, спортсмены должны были провести бой 3 марта в рамках турнира UFC 209 за звание временного чемпиона, однако, Нурмагомедов был госпитализирован за день до боя из-за усиленной сгонки веса.

«За десятилетия моей тренерской карьеры не случалось более нервозной ситуации, чем перед этим боем. Находиться здесь и слышать только по телефону частичные информационные моменты – это было очень сложно.

Ответственность на нас лежала большая, вся страна ждала этого поединка, миллионы болельщиков. И поединок сорвался по состоянию здоровья Хабиба. Фергюсон, кстати, тоже согнал вес с огромным трудом.

Поэтому мы в долгу перед нашими болельщиками. Постараемся их порадовать чуть попозже», – цитирует Абдулманапа Нурмагомедова Life.ru.

Ранее сообщалось, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном может состояться в сентябре текущего года.