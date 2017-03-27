Тибо Куртуа: Не понимаю, зачем нам нужен матч с Россией. Он просто лишний
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа уверен в том, что матч со сборной России не принесет пользы бельгийской национальной команде.
- Не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России.
Эта игра просто лишняя. Но там красивый город, который является частью будущего чемпионата мира.
Конечно, я бы хотел сыграть, но это всего лишь товарищеский матч. Симон Миньоле займет место в воротах, и для него это будет хорошей возможностью показать себя, - заявил Куртуа в интервью порталу Walfoot.be.
Матч Россия - Бельгия состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
Помимо Куртуа, игру пропустят Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Маруан Феллайни и ряд других звезд бельгийской сборной.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция
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