Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Значительных усилий потребует работа по обеспечению безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций», - сказал глава государства на встрече с руководством ведомства.

Он попросил Росгвардию «обратить на это особое внимание».

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



