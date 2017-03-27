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Владимир Стогниенко: Голландцам понравилось летом отдыхать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко – о сборной Голландии, которая 25 марта отправила в отставку главного тренера Данни Блинда.

Отметим, что в тот день национальная команда уступила в гостях сборной Болгарии (0:2) в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России.

«Голландцам понравилось летом отдыхать, я смотрю», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал может вернуться в национальную команду, вместе с которой он выиграл бронзу ЧМ-2014 в Бразилии.

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