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Рене Фазель: НХЛ не может выбирать, на какую Олимпиаду отпускать игроков, а на какую - нет

Источник:  ESPNКомментарии

Президент ИИХФ прокомментировал ход переговоров с НХЛ по участию игроков лиги в олимпийском турнире 2018 года.

- НХЛ не может просто выбирать, на какую Олимпиаду отпускать своих игроков, а на какую — нет. В переговорах мы фокусируемся именно на Играх в Пхенчхане, и любые разговоры о Пекине подождут до тех пор, пока НХЛ не вынесет решения по ближайшим Играм.

Развитие хоккея в Азии — одна из моих важнейших задач на данном этапе. В Корее действительно растет интерес к нашему виду спорта, и мы упустим великолепную возможность для развития хоккея, если лучшие игроки не приедут в эту страну и не поделятся своим мастерством.

Мы по-прежнему рассчитываем, что НХЛ разрешит своим хоккеистам сыграть на Олимпиаде, это будет честно по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Участие НХЛ в зимних Играх заметно увеличивает интерес к хоккею, а сами игроки получают незабываемые впечатления. Мы будем продолжать работать над этим, - цитирует Фазеля ESPN.

Игроки НХЛ принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010, Сочи-2014), по разу – чехи (Нагано-1998) и шведы (Турин-2006).

«Олимпиада в Сочи – лучший турнир в моей жизни». Звезды НХЛ рвутся на Игры-2018

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