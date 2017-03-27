Рене Фазель: НХЛ не может выбирать, на какую Олимпиаду отпускать игроков, а на какую - нет

Президент ИИХФ прокомментировал ход переговоров с НХЛ по участию игроков лиги в олимпийском турнире 2018 года.

- НХЛ не может просто выбирать, на какую Олимпиаду отпускать своих игроков, а на какую — нет. В переговорах мы фокусируемся именно на Играх в Пхенчхане, и любые разговоры о Пекине подождут до тех пор, пока НХЛ не вынесет решения по ближайшим Играм.



Развитие хоккея в Азии — одна из моих важнейших задач на данном этапе. В Корее действительно растет интерес к нашему виду спорта, и мы упустим великолепную возможность для развития хоккея, если лучшие игроки не приедут в эту страну и не поделятся своим мастерством.



Мы по-прежнему рассчитываем, что НХЛ разрешит своим хоккеистам сыграть на Олимпиаде, это будет честно по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Участие НХЛ в зимних Играх заметно увеличивает интерес к хоккею, а сами игроки получают незабываемые впечатления. Мы будем продолжать работать над этим, - цитирует Фазеля ESPN.

Игроки НХЛ принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010, Сочи-2014), по разу – чехи (Нагано-1998) и шведы (Турин-2006).