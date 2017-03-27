Агент Дацюка: Павел работает над тем, чтобы вернуться в состав до окончания плей-офф

Агент Павла Дацюка Дэн Милстейн в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал об операции нападающего СКА и сроках его восстановления.

- У Дацюка была повреждена коленная чашечка. В прошлую среду ему сделали операцию. Паша сейчас дома, он не сдается, работает над тем, чтобы вернуться в состав до окончания плей-офф.

- Врачи уверены, что Дацюк сможет вернуться на лед к середине апреля, когда будет идти финальная серия Кубка Гагарина?

- Единственное, что могу сказать: я с Пашей дружу уже много лет и знаю – что бы врачи ни говорили, он делает все по-другому. Павел сделает все возможное, чтобы вернуться как можно скорее и помочь СКА до окончания сезона. Мы надеемся на лучшее, - сказал Милстейн корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Александр Медведев сообщил, что Павел Дацюк пропустит остаток плей-офф КХЛ.

Дацюк получил травму после того, как его на борт толкнул Мартиньш Карсумс в третьем матче полуфинала Западной конференции против московского «Динамо» (4:2). В той же игре хоккеист заработал удаление до конца игры, которое позже было отменено.