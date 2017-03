Витсель признался, что рад снова видеть Россию

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, готовящийся в составе сборной Бельгии встретится с командой России в контрольном матче, разместил в твиттере фотографию вида из окна в отеле Сочи.

«Привет, Россия, рад снова тебя видеть», - написал хавбек.

Матч пройдет во вторник на сочинском стадионе «Фишт».



Privet 🇷🇺 nice to see you again 🏠🙏 #memories #friends pic.twitter.com/YRxL7ZTMgB