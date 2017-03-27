Витсель признался, что рад снова видеть Россию
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, готовящийся в составе сборной Бельгии встретится с командой России в контрольном матче, разместил в твиттере фотографию вида из окна в отеле Сочи.
«Привет, Россия, рад снова тебя видеть», - написал хавбек.
Матч
пройдет во вторник на сочинском стадионе
«Фишт».
Privet 🇷🇺 nice to see you again 🏠🙏 #memories #friends pic.twitter.com/YRxL7ZTMgB— Axel Witsel (@axelwitsel28) 27 марта 2017 г.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция
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