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Александр Бубнов: Кутепов – не уровень сборной России

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов не видит защитника «Спартака» Илью Кутепова в составе сборной России.

- У Кутепова были отдельные ошибки и раньше. У нас в чемпионате и форвардов мало с высокими индивидуальными качествами. Но в «Спартаке» же есть быстрые Зе Луиш и Адриано, мог бы на них поднатаскаться. 

Кутепову не хватает скорости. Плюс на него ответственность давит, большие физические нагрузки. Его ошибки – это не уровень сборной, - заявил Бубнов.

Напомним, следующий матч сборная России по футболу проведет 28 марта в Сочи с командой Бельгии. 

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Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция


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