Александр Бубнов: Кутепов – не уровень сборной России
Футбольный эксперт Александр Бубнов не видит защитника «Спартака» Илью Кутепова в составе сборной России.
- У Кутепова были отдельные ошибки и раньше. У нас в чемпионате и
форвардов мало с высокими индивидуальными качествами. Но в «Спартаке» же
есть быстрые Зе Луиш и Адриано, мог бы на них поднатаскаться.
Кутепову не хватает скорости. Плюс на него ответственность давит, большие физические нагрузки. Его ошибки – это не уровень сборной, - заявил Бубнов.
Напомним, следующий матч сборная России по футболу проведет 28 марта в Сочи с командой Бельгии.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция
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