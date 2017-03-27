Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров назван лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге.

Кучеров набрал 7 (5+2) очков в трех матчах недели и помог «Молнии» одержать две победы.



Второй звездой признан вратарь «Далласа» Кари Лехтонен. Он выиграл три матча из четырех, отражая 95,9 % бросков и пропуская в среднем 0,98 шайб за матч.



Третья звезда - центрфорвард «Анахайма», двукратный олимпийский чемпион Райан Гетцлаф. Он сделал семь результативных передач в трех матчах и помог своей команде одержать три победы.





