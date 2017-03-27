Александр Бубнов: И что, ради чемпионата мира надо насиловать Василия Березуцкого?

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов объяснил, почему тренерский штаб сборной России не должен вызывать на домашний чемпионат мира защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который решил взять паузу в выступлениях за национальную команду.

«Ну, хорошо сыграет он на чемпионате мира. А дальше что, и что мы собрались выигрывать там? Выход из группы? И что, из-за этого надо его насиловать? Надо правильно работать с теми, кто есть», – заявил Бубнов, слова которого приводит «Спорт FM».