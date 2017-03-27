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Александр Бубнов: И что, ради чемпионата мира надо насиловать Василия Березуцкого?

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов объяснил, почему тренерский штаб сборной России не должен вызывать на домашний чемпионат мира защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который решил взять паузу в выступлениях за национальную команду.

«Ну, хорошо сыграет он на чемпионате мира. А дальше что, и что мы собрались выигрывать там? Выход из группы? И что, из-за этого надо его насиловать? Надо правильно работать с теми, кто есть», – заявил Бубнов, слова которого приводит «Спорт FM».

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