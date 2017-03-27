«Локомотив» – СКА. Коскинен получил травму и покинул площадку
В третьем матче финала Западной конференции между «Локомотивом» и СКА вратарь армейцев на 18-й минуте получил травму и покинул лед.
Финского голкипера заменил Игорь Шестеркин, для которого этот матч плей-офф стал вторым в карьере. Первая игра Шестеркина состоялась 23 марта, когда 21-летний вратарь также заменил Микко Коскинена.
После первого периода «Локомотив» впереди – 1:0. Единственную шайбу забросил Павел Красковский.
Матч
Локомотив - СКА - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)3-й период
Голы:
Красковский 17:09 (1:0).
Место и дата
27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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