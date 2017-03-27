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Фелиппе Коутиньо: Не думаю о состоянии «Эвертона», меня вообще не беспокоит этот вопрос

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Эвертоном» в рамках 30-го тура АПЛ.

«Не думаю о состоянии соперника, меня вообще не беспокоит этот вопрос. Наша команда находится выше в турнирной таблице. Вот об этом мы и не должны забывать. 

Уверен, что «Ливерпуль» будет готов, поскольку нас ждет тяжелейшее дерби, а это особенный матч для всех болельщиков. Мы прекрасно знаем, какую роль для жителей Ливерпуля играет эта встреча.

Думаю, в этот раз давление будет еще выше, потому что «Эвертон» выдал несколько отличных матчей. Очевидно, этот клуб прогрессирует. Мы знаем, что нам будет тяжело, однако, команда постарается сделать все, чтобы осчастливить своих фанатов», – цитирует бразильца Sky Sports.

Напомним, матч состоится 1 апреля на домашней арене «красных» и стартует в 14.30 мск.

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