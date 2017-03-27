Варан подтвердил информацию о желании покинуть «Реал» в 2016 году

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, который минувшим летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», высказался о своей ситуации в испанском клубе.

«Было время, когда я думал, что где-то есть клуб, который мог бы предоставить мне больше игровой практики. Я просто хотел знать, что нужно сделать, чтобы получить больше времени на поле. У нас состоялся разговор с Зиданом, и он сказал мне, что я – важный игрок для него. У нас сложились хорошие отношения. Позже президент «Реала» сообщил мне, что клуб готов пойти мне на встречу.

Я стал больше работать на тренировках, особенно это касается предсезонной подготовки. Конечно, я не забываю о том, что «Реал» – большой клуб, и что мне всего 23 года, хотя я нахожусь в этой команде уже шестой год.

Что касается города, то здесь все хорошо. Сейчас я думаю лишь о предстоящих матчах. Это будет незабываемое время. Да, было бы великолепно провести всю карьеру в «Реале», но я не забыл, что здесь нужно ценить каждый момент, поскольку все может измениться за один день», – цитирует француза L'Equipe.