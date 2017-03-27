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Сделка по продаже «Милана» может быть закрыта 14 апреля

Источник:  ReutersКомментарии

Как сообщает агенство Reuters, сделка по продаже «Милана» китайским инвесторам, скорее всего, завершится 14 апреля.

Напомним, нынешний владелец клуба Сильвио Берлускони планировал продать китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Сделка должна была состояться 3 марта, а ее сумма составить €320 млн, однако ране стало известно, что на тот момент китайские инвесторы не располагали озвученной суммой, они были готовы купить клуб за 100 млн евро, но итальянец отверг это предложение. Общая сумма сделки по продаже «Милана» оценивалась в 740 млн евро.

Источник отмечает, что на помощь китайским бизнесменам пришел американский фонд прямых инвестиций «Эллиот», который выделит 300 евро млн на закрытие сделки.

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