Сочинский стадион «Фишт» следующей зимой может принять матчи клубов РФПЛ

Стадион «Фишт» в Сочи может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018, сообщил руководитель арены Олег Кравченко.

«Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги. Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу. Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов», - цитирует Кравченко ТАСС.

Напомним, «Фишт» должен принять матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Первый турнир пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года, мировое первенство - с 14 июня по 15 июля следующего года.

Во вторник на арене состоится контрольная игра между сборными России и Бельгии.

Матч Россия - Бельгия Место и дата 28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция









