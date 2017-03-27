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Рауль не исключил возможности войти в тренерский штаб «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес – о возможном приходе в «Барселону», критике фанатов, а также решении наставника сине-гранатовых Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.

«Прежде всего, я хочу вернуться в свой родной дом – «Реал Мадрид». Однако, это футбол и здесь никогда нельзя с уверенностью говорить о будущем. Я провел в стане «сливочных» 17 лет. Никто не сможет усомниться в моей преданности. Другое дело, когда я анализировал игру «Барселоны» и говорил, что этот клуб показывал хороший футбол. 

На мой взгляд, каталонцы более последовательны в своих действиях, чем «Реал». Особенно, если речь идет о чемпионате Испании. Что касается еврокубков, то здесь особой разницы нет. 

Решение Энрике? Прекрасно понимаю его. Повторюсь, я играл в «Реале» 17 лет, и не видел, чтобы кто-то задерживался в большом клубе. За исключением, конечно, Висенте Дель Боске и Жозе Моуринью. Энрике проделал в «Барселоне» отличную работу, мне понятно его желание отдохнуть», – приводит слова Рауля Goal.

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