«Локомотив» – СКА. Во время матча произошла массовая драка (видео)
В третьем матче финала Западной конференции между «Локомотивом» и СКА произошла массовая драка между игроками команд.
В потасовке поучаствовали игроки СКА Александр Хохлачев, Илья Каблуков и Егор Рыков и хоккеисты «Локомотива» Максим Тальбо, Стаффан Крунвалль и Якуб Накладал. Все игроки получили удаления на 5 минут, Стаффан Крунвалль был удален еще на 2 минуты как зачинщик драки.
Эмоциональная серия. #ЛОКСКА pic.twitter.com/e9LnO8nk62— КХЛ (@khl) 27 марта 2017 г.
К середине второго периода «Локомотив» впереди – 1:0. Единственную шайбу забросил Павел Красковский.
Матч
Локомотив - СКА - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)3-й период
Голы:
Красковский 17:09 (1:0).
Место и дата
27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически