Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезона
Председатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко подтвердил факт отстранения арбитра Игоря Федотова.
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Сообщают, что для арбитра Игоря Федотова сезон закончен, потому что он второй
раз не сдал нормативы по физической подготовке. Так ли это?
- Да. Он не сдал йо-йо
тест. А по правилам, если арбитр не сдал нормативы второй раз, то он прекращает
работу до конца сезона, - говорит Бутенко.
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Будет шанс вернуться?
- Конечно. Никто на нем
крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот
тест. Может, состояние было не то, обострилась какая-то весенняя болячка,
травму получил. И поэтому боится бежать в полную силу на коротких дистанциях,
чтобы окончательно не порваться. Так одно за другим и тянется. Тем более, что у
судей нет врачей и массажистов, которые бы день и ночь следили за их здоровьем,
восстанавливали как футболистов. Все - сами.
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Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?
- Это случилось как раз
при мне – в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц
ноги. Что за упражнение? Челночный бег – 75 метров бежишь, 25 идешь. И так
четыре км. На половине последней прямой, после выхода из-за поворота, он упал и
схватился за ногу.
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Продолжительность дистанции не менялась?
- Ничего не увеличивалось – все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит.