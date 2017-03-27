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Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезона

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко подтвердил факт отстранения арбитра Игоря Федотова.

- Сообщают, что для арбитра Игоря Федотова сезон закончен, потому что он второй раз не сдал нормативы по физической подготовке. Так ли это?

- Да. Он не сдал йо-йо тест. А по правилам, если арбитр не сдал нормативы второй раз, то он прекращает работу до конца сезона, - говорит Бутенко.

- Будет шанс вернуться?

- Конечно. Никто на нем крест не ставит. У человека могут быть разные причины, почему он не сдал этот тест. Может, состояние было не то, обострилась какая-то весенняя болячка, травму получил. И поэтому боится бежать в полную силу на коротких дистанциях, чтобы окончательно не порваться. Так одно за другим и тянется. Тем более, что у судей нет врачей и массажистов, которые бы день и ночь следили за их здоровьем, восстанавливали как футболистов. Все - сами.

- Федотов не объяснял, почему у него в первый раз не получилось сдать нормативы?

- Это случилось как раз при мне – в Турции. Он не добежал буквально 50 метров, случился спазм мышц ноги. Что за упражнение? Челночный бег – 75 метров бежишь, 25 идешь. И так четыре км. На половине последней прямой, после выхода из-за поворота, он упал и схватился за ногу.

- Продолжительность дистанции не менялась?

- Ничего не увеличивалось – все тесты согласно нормативам ФИФА. Будем надеяться на лучшее. Мы заинтересованы в Федотове. Он опытный арбитр, с харизмой, который умеет судить. Никто, повторюсь, на нем крест не ставит. 

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